Bari, il Consiglio Comunale approva il Bilancio di previsione 2026–2028

BARI - Con 23 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astenuti, il Consiglio comunale di Bari ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2026–2028, confermando la strategia dell’amministrazione Leccese di garantire continuità e stabilità finanziaria senza gravare ulteriormente sui cittadini.

“Con l’approvazione del bilancio di previsione 2026–2028 – dichiara l’assessore al Bilancio, Diego De Marzo – accompagniamo la città nel prossimo triennio assicurando la continuità di tutti i servizi fondamentali. Abbiamo approvato un bilancio solido, equo e sostenibile, senza aumentare la pressione tributaria o prevedere tagli ai servizi”.

Tra le misure confermate, spiccano le detrazioni per il canone concordato, considerate un pilastro dell’azione amministrativa contro il caro affitti e l’emergenza abitativa. Restano inoltre in vigore l’esenzione IRPEF per i redditi fino a 15mila euro e l’intero sistema dei servizi a domanda individuale, con tariffe tra le più competitive a livello nazionale.

“Operiamo in un quadro finanziario complesso per gli enti locali, segnato dall’aumento generalizzato dei costi nell’ultimo triennio, dalle dinamiche inflazionistiche e dal concorso agli obiettivi di finanza pubblica – prosegue De Marzo – Nonostante ciò, abbiamo lavorato per garantire stabilità, continuità e una visione chiara per il futuro della città, nel solco degli obiettivi programmatici dell’amministrazione Leccese”.

L’approvazione del bilancio rappresenta quindi un impegno concreto a mantenere servizi di qualità, tutela dei cittadini a basso reddito e sostegno alle famiglie, senza compromettere l’equilibrio finanziario dell’ente.