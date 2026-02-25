'Storie al plurale', il concorso per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di tutta Italia chiamati a produrre un racconto testuale o filmico su storie di comunità



Un'iniziativa dell'associazione IO POSSO e dell'Istituto Comprensivo Calimera-Martignano-Caprarica (Le), in collaborazione con edizioni la meridiana, per educare le nuove generazioni all'inclusione e all'impegno sociale attraverso la narrazione collettiva. Dal Salento il progetto che insegna ai ragazzi il valore del NOI. I lavori saranno giudicati da una giuria qualificata composta tra gli altri dall’autore e regista Pif e dallo scrittore, docente e content creator Giacomo Visconti





C'è un proverbio che dice "meglio soli che male accompagnati". E c'è un progetto che nasce esattamente per ribaltarlo: parte dal Salento per coinvolgere le scuole di tutta Italia. Si chiama Storie al plurale e nasce dalla volontà di promuovere tra i ragazzi il valore del noi. Si presenta attraverso un concorso creativo rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, chiamati a lavorare in gruppo per produrre un racconto scritto o un video che abbia al centro una storia di impatto sociale realizzata da una comunità.





Storie al plurale è un'iniziativa dell'associazione IO POSSO, punto di riferimento del turismo accessibile in Italia, e dell'Istituto Comprensivo Calimera-Martignano-Caprarica (Le), in collaborazione con edizioni la meridiana, con il prezioso contributo di Caroli Hotels, Tre Oceani Sport Center, Cds Hotels, Lalineascritta.





PROMUOVERE IL VALORE DELLE COMUNITÀ





L’intento è riuscire a riconoscere attorno a sé storie di impatto sociale realizzate da un gruppo o da una comunità e impegnarsi a raccontarle

L’invito ai ragazzi è, appunto, a guardarsi attorno, esplorare il territorio, discutere in classe, attivare il passaparola e, magari, consultare i mezzi di comunicazione locali. Ogni strada è buona per trovare la storia giusta da raccontare: un cambiamento sociale che sia il frutto di un’azione collettiva.

Poi si potrà approfondire la storia intervistando i protagonisti, identificando i bisogni sociali a cui hanno risposto e le energie che hanno messo in campo. Quando la storia sarà chiara, basterà scegliere la forma migliore per raccontarla: uno scritto o un video?





CHI PUÒ PARTECIPARE





Il progetto è destinato gruppi di studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado.

Si può partecipare in forma libera, costituendo un gruppo di almeno sei persone, o per classi scolastiche. In fase di iscrizione, ogni gruppo o classe partecipante dovrà indicare il nome di un adulto referente ed i suoi recapiti.

Non sono ammesse candidature individuali.





MODALITÀ E SCADENZE





Le candidature dovranno essere inviate tramite il sito dedicato storiealplurale.it entro le ore 23.59 del 15 aprile 2026.

Per i racconti è prevista una lunghezza compresa tra 6000 e 8000 caratteri, mentre i video dovranno avere durata massima di sei minuti e formato orizzontale.





GIURIA





La valutazione delle opere è affidata a due specifiche giurie. In quella per la categoria "racconto scritto": Giacomo Visconti, scrittore, docente e content creator, Valentina Giannuzzi, editor e docente per Lalineascritta, Elvira Zaccagnino, direttrice delle edizioni la meridiana. Nella giuria per la categoria "videoracconto": PIF, regista, autore e conduttore, Fernando Luceri, videomaker ed esperto VFX, Andrea Agagiù, videomaker e content creator.





I PREMI





1° premio. Il gruppo/classe vincitore della sezione “Racconto scritto” e quello della sezione “video” vincono ciascuno un soggiorno di un weekend in una struttura alberghiera della costa salentina offerta dagli sponsor CDS Hotels e Caroli Hotels. L’esperienza-premio si terrà in un weekend definito dallo sponsor e comprende: attività sportive/ricreative nel pomeriggio del sabato, cena, pernottamento e colazione offerti dagli sponsor ospitanti, attività sportive/ricreative e conoscenza diretta dell’esperienza di IO POSSO nella mattina di domenica, light lunch. Ciascun premio è destinato ad un gruppo di max 30 persone (di cui due adulti accompagnatori). Le spese e le modalità di trasporto restano a capo del gruppo.

2° premio. Il gruppo/classe vincitore della sezione “Racconto scritto” e quello della sezione “video” vincono ciascuno un buono in libri delle edizioni la meridiana del valore di € 150,00 offerto dalla casa editrice.

Altri premi. I racconti migliori saranno pubblicati in un apposito volume edito da edizioni la meridiana secondo la tempistica definita dalla casa editrice.





IO POSSO, FORZA COLLETTIVA





Attraverso la narrazione collettiva, il progetto intende offrire ai ragazzi l’opportunità di riconoscere il valore delle comunità e di sperimentare direttamente pratiche collaborative.

Un esempio concreto e vicino di storia di impatto sociale realizzata da una comunità viene proprio da IO POSSO: il progetto nasce 11 anni fa attorno al visionario Gaetano Fuso (1976–2020), salentino, assistente capo della Polizia di Stato, nominato "Cavaliere della Repubblica" dal Presidente Mattarella nel 2018 per aver reso il mare alla portata di tutti. Da una sua idea, supportata dalla moglie Giorgia Rollo e da un gruppo di amici, familiari e sostenitori, nel 2015 su un tratto di spiaggia libera della marina di San Foca di Melendugno (LE) è nata la spiaggia di IO POSSO, il primo accesso attrezzato al mare per persone affette da SLA, patologie neuromotorie e altre gravi disabilità motorie, con servizi totalmente gratuiti per gli ospiti. Nel 2022 una struttura gemella è sorta a Gallipoli (LE) presso l'Ecoresort Le Sirenè del Gruppo Caroli, una terza e una quarta a Porto Cesareo (LE), nel centro e nella frazione di Torre Lapillo.





Tutti i dettagli su www.storiealplurale.it



