Bari, lite stradale: 61enne denunciato per aver colpito una ragazza con un martello

BARI – I Carabinieri della Stazione di Bari Carrassi hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 61 anni, ritenuto responsabile di aver aggredito una ragazza di 24 anni durante un litigio per questioni di viabilità in viale Unità d’Italia.

Secondo quanto ricostruito dai militari e dalla denuncia della giovane, l’uomo l’avrebbe inseguita e colpita con un martello. La ragazza è stata soccorsa dal 118 e trasportata al Policlinico per le cure del caso. Sul posto era intervenuta anche la Polizia di Stato, che ha identificato le parti coinvolte.