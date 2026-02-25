Bari ospita South Control 2026: oltre 2.000 partecipanti per l’evento internazionale di street dance

BARI - Da domani, giovedì 26 febbraio, a domenica 1 marzo,sarà la capitale della street dance internazionale con, ospitato presso l’impianto sportivo Angiulli e il. La quinta edizione della manifestazione, tra le più importanti a livello nazionale, conta oltre 2.000 partecipanti provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero.

L’evento promuove inclusione, impegno e confronto, coinvolgendo giovani, famiglie e comunità urbane, attraverso competizioni coreografiche di alto livello, battle freestyle (categorie Hip Hop, House e Mix style) e workshop con artisti internazionali.

La line-up principale dell’edizione 2026 è tutta al femminile, con artiste di caratura internazionale come Chanelle Anth, Valentina Vernia, Hana Morris e Jasmine Andriano. Le gare principali si terranno da giovedì 26 a sabato 28 febbraio all’impianto Angiulli, mentre la competizione coreografica finale di urban dance è in programma domenica 1 marzo al Palaflorio.

Il consigliere delegato allo Sport, Lorenzo Leonetti, sottolinea che South Control rappresenta un’opportunità di crescita personale e sportiva, valorizzando il talento giovanile e femminile e consolidando la dimensione europea della manifestazione.

Tutte le informazioni su programma e iscrizioni sono disponibili sul sito ufficiale di South Control 2026.