Bari, al quartiere San Paolo momento di preghiera in memoria del piccolo Domenico
BARI - Giovedì 26 febbraio alle ore 18:00, presso la Parrocchia della Divina Provvidenza, si terrà un momento di preghiera, riflessione e condivisione in memoria del piccolo Domenico, il bambino venuto a mancare nei giorni scorsi.
L’iniziativa nasce dal desiderio di numerosi cittadini di celebrare insieme la memoria del bambino e condividere un momento di vicinanza e sostegno alla famiglia.
Per informazioni è possibile contattare Michele Genchi al numero 3477065983.