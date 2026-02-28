Bari, pedone investito in Piazza Moro: muore 67enne
Il mezzo coinvolto nell’incidente è stato sequestrato e le autorità hanno acquisito le immagini della videosorveglianza cittadina presenti nell’area. La Polizia Locale, sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, ha eseguito rilievi e indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento.
L’episodio ha suscitato forte commozione tra i residenti e solleva nuovamente il tema della sicurezza dei pedoni nelle zone centrali della città.
