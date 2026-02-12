Bari, prende forma il Parco della Rinascita sull’ex Fibronit: il sindaco Leccese in sopralluogo

BARI – Questa mattina il sindaco Vito Leccese ha effettuato un sopralluogo sul cantiere del, l’intervento di rigenerazione urbana sull’area dell’ex Fibronit, finanziato contra fondi PNRR e Regione Puglia. Il progetto, che si estende su oltre, sarà il più grande parco della città, con tre accessi e un’ampia varietà di funzioni per cittadini di tutte le età.

Il nuovo spazio verde integrerà forestazione urbana, piazze, percorsi pedonali e ciclabili, aree giochi, impianti sportivi e spazi polifunzionali per eventi culturali e sociali. Al centro, l’anfiteatro dedicato a Maria Maugeri diventerà simbolo del parco.

Attualmente, sono già completate le strutture in acciaio per le coperture dei campi sportivi, il tracciamento del campo da bocce, la piazza yin e yang e i percorsi del parco. A breve inizieranno i lavori per l’anfiteatro. Completati anche il blocco servizi, l’illuminazione pubblica, la videosorveglianza e le tubazioni per l’irrigazione, mentre è già partita la piantumazione degli alberi.

“Stiamo vedendo le prime alberature – ha spiegato il sindaco Leccese – complessivamente saranno più di 1.700 alberi, alcune a pronto effetto. Nonostante qualche ritardo dovuto alle piogge, il parco sta prendendo forma e offrirà un vero e proprio polmone verde per i quartieri Japigia, Madonnella e San Pasquale, contribuendo anche a ridurre oltre 700 tonnellate di CO2 l’anno”.

Il progetto nasce da una progettazione partecipata con cittadini e comitati, con l’obiettivo di restituire all’area un’identità nuova e integrata con la città e la natura. Saranno piantate 8.374 erbacee, 71.046 tappezzanti, 1.810 rampicanti, 51.861 arbusti e 1.300 alberi, a cui si aggiungono 451 alberi a pronto effetto. Le aree verdi contribuiranno anche alla gestione delle acque piovane, rallentandone il deflusso.

Oltre al verde, il parco offrirà spazi ricreativi e culturali: un’area giochi per bambini, un giardino aromatico mediterraneo, piazze attrezzate, un chiosco, un bocciodromo e campi da basket. Previsti anche impianti di illuminazione, videosorveglianza e wi-fi gratuito.

Il Parco della Rinascita si configura così come un’opera simbolo di rigenerazione urbana, sociale e ambientale, pronta a trasformare un’area storicamente segnata da degrado in un luogo di vita, incontro e sostenibilità per la comunità barese.