Bari, prende forma il Parco della Rinascita sull’ex Fibronit: il sindaco Leccese in sopralluogo
BARI – Questa mattina il sindaco Vito Leccese ha effettuato un sopralluogo sul cantiere del Parco della Rinascita, l’intervento di rigenerazione urbana sull’area dell’ex Fibronit, finanziato con 16 milioni di euro tra fondi PNRR e Regione Puglia. Il progetto, che si estende su oltre 14 ettari, sarà il più grande parco della città, con tre accessi e un’ampia varietà di funzioni per cittadini di tutte le età.
Il nuovo spazio verde integrerà forestazione urbana, piazze, percorsi pedonali e ciclabili, aree giochi, impianti sportivi e spazi polifunzionali per eventi culturali e sociali. Al centro, l’anfiteatro dedicato a Maria Maugeri diventerà simbolo del parco.
Attualmente, sono già completate le strutture in acciaio per le coperture dei campi sportivi, il tracciamento del campo da bocce, la piazza yin e yang e i percorsi del parco. A breve inizieranno i lavori per l’anfiteatro. Completati anche il blocco servizi, l’illuminazione pubblica, la videosorveglianza e le tubazioni per l’irrigazione, mentre è già partita la piantumazione degli alberi.
“Stiamo vedendo le prime alberature – ha spiegato il sindaco Leccese – complessivamente saranno più di 1.700 alberi, alcune a pronto effetto. Nonostante qualche ritardo dovuto alle piogge, il parco sta prendendo forma e offrirà un vero e proprio polmone verde per i quartieri Japigia, Madonnella e San Pasquale, contribuendo anche a ridurre oltre 700 tonnellate di CO2 l’anno”.
Il progetto nasce da una progettazione partecipata con cittadini e comitati, con l’obiettivo di restituire all’area un’identità nuova e integrata con la città e la natura. Saranno piantate 8.374 erbacee, 71.046 tappezzanti, 1.810 rampicanti, 51.861 arbusti e 1.300 alberi, a cui si aggiungono 451 alberi a pronto effetto. Le aree verdi contribuiranno anche alla gestione delle acque piovane, rallentandone il deflusso.
Oltre al verde, il parco offrirà spazi ricreativi e culturali: un’area giochi per bambini, un giardino aromatico mediterraneo, piazze attrezzate, un chiosco, un bocciodromo e campi da basket. Previsti anche impianti di illuminazione, videosorveglianza e wi-fi gratuito.
Il Parco della Rinascita si configura così come un’opera simbolo di rigenerazione urbana, sociale e ambientale, pronta a trasformare un’area storicamente segnata da degrado in un luogo di vita, incontro e sostenibilità per la comunità barese.