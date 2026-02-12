Cerignola si prepara alla Festa del Cioccolato – Chocomoments: tre giorni di gusto e divertimento in città

CERIGNOLA – Dal 13 al 15 febbraio il centro di Cerignola ospiterà la Festa del Cioccolato – Chocomoments, l’attesa manifestazione dedicata al cioccolato artigianale, presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa. L’iniziativa punta a valorizzare il centro cittadino, unendo gusto, tradizione e intrattenimento e offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza coinvolgente.

Tre giorni ricchi di eventi: laboratori didattici, show cooking, degustazioni, animazione per bambini e attività per famiglie. La festa rappresenta un’occasione non solo culturale e gastronomica, ma anche di promozione del territorio e sostegno al commercio locale.

“Ringrazio Confcommercio e la Fiva per aver scelto Cerignola come tappa di Chocomoments – ha dichiarato l’assessora alle Attività produttive, Aurelia Tonti –. Questo tipo di eventi permette alla città di evidenziare la propria bellezza e aumentare la capacità attrattiva verso l’esterno”.

Il sindaco Francesco Bonito ha sottolineato: “Sarà una festa aperta a tutti, che coinvolgerà bambini, giovani e famiglie. Attraverso questa iniziativa promuoveremo i prodotti locali e l’intera città. Vi aspettiamo numerosi in Piazza della Repubblica”.

Anche Antonio Metauro, Presidente di Confcommercio Foggia, ha evidenziato l’importanza dell’evento per la città: “Portare Chocomoments a Cerignola significa dimostrare che il nostro territorio non è periferia, ma centro di opportunità, capace di attrarre iniziative di qualità e di inserirsi nei circuiti dell’economia degli eventi”.

Tommaso Perrucci, Presidente della delegazione Confcommercio di Cerignola, ha aggiunto: “La festa porta movimento, curiosità e nuove energie nel cuore della città. Iniziative come questa valorizzano le nostre imprese e il centro cittadino, creando un clima positivo per tutto il territorio”.

L’appuntamento è quindi fissato dal 13 al 15 febbraio: tre giorni di cioccolato, convivialità e scoperta, tra laboratori, degustazioni e momenti di intrattenimento per grandi e piccoli.



