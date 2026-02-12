Bari, Prevenzione e Salute: grande partecipazione alla tappa in Piazza della Libertà

BARI - Si è svolta con ampia partecipazione e grande interesse la tappa barese del progetto del Ministero della Salute, che il 12 febbraio ha animato Piazza della Libertà con attività di informazione, sensibilizzazione e screening sanitari sui temi della salute pubblica e della prevenzione. Nonostante le condizioni meteo avverse, numerosi cittadini hanno preso parte all’iniziativa, confermando quanto la prevenzione sia oggi percepita come centrale per il benessere individuale e collettivo.

Tra le eccellenze presenti, la UOC di PMA dell’ASL Bari, diretta dal Prof. Giuseppe D’Amato, prima struttura in Italia ad avviare le prestazioni di Social Freezing con la compartecipazione della Regione Puglia, offrendo una risposta concreta e innovativa al calo della natalità.

All’evento hanno partecipato l’Assessore alla Conoscenza del Comune di Bari, Vito Lacoppola, che ha sottolineato come iniziative di questo tipo rappresentino un modello virtuoso di collaborazione tra sanità, ricerca e politiche educative, e il Sindaco di Bari, Vito Leccese, che ha salutato e ringraziato medici e operatori per l’impegno profuso sul territorio, ricordando che la prevenzione è una delle sfide più importanti per le città del futuro.

Presenti anche il Consigliere Comunale di Noicattaro, Massimiliano Antenore, e il Dott. Filippo Anelli, Presidente della FNOMCeO, che hanno evidenziato il valore della prevenzione come investimento sul futuro delle comunità e l’importanza del rafforzamento del sistema sanitario per accrescere la fiducia dei cittadini.

La tappa barese della carovana “Prevenzione e Salute” si conferma così un momento di confronto e partecipazione in cui sanità, istituzioni e cittadinanza si incontrano per affrontare temi strategici per lo sviluppo sociale e il futuro del territorio.

Luogo: Piazza della Libertà, Bari

Link: prevenzionesalute.net