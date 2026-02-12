Prima riunione task force ospedale Monopoli-Fasano Incontro operativo su viabilità e piano mobilità di accesso al nuovo presidio



La ASL Bari ha aggiornato e consegnato il censimento delle provenienze del bacino di utenza preventivato il piano degli spostamenti casa-lavoro degli operatori sanitari, in modo da definire un piano della mobilità quanto più possibile adeguato alle esigenze di avvio della struttura.



MONOPOLI - Si è svolta questo pomeriggio la riunione della task force istituita dalla Presidenza della Regione Puglia per il coordinamento della attività per l’apertura dell’Ospedale di Monopoli-Fasano.Alla riunione, coordinata dal capo di Gabinetto della Regione, hanno partecipato i dirigenti del dipartimento Salute e del dipartimento Trasporti sia per i servizi sia per la viabilità, con i vertici di Asl Bari e della Città metropolitana di Bari. Nei prossimi giorni il tavolo sarà esteso ai comuni di Monopoli e Fasano.Al centro della discussione, la gestione dell’accessibilità al nuovo ospedale sia per gli utenti sia per gli oltre 600 dipendenti previsti.La viabilità di accesso, sia quella ordinaria che quella per i mezzi di soccorso è in fase di imminente completamento. Le opere, realizzate nell’ambito dell’appalto, saranno oggetto di prossima consegna al comune di Monopoli.Particolare attenzione è stata rivolta al rafforzamento del servizio di trasporto pubblico in ambito urbano (Monopoli e Fasano) e per quello extraurbano provinciale.