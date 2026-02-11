Bari prima destinazione turistica della Puglia: 2,6 milioni di pernottamenti nel 2025

BARI – Bari si conferma la prima destinazione turistica della Puglia. È quanto emerso durante l’incontro “Il primato della destinazione Bari: analisi e strategie per un turismo sostenibile”, tenutosi questa mattina alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, con la partecipazione dell’assessore comunale al Turismo Pietro Petruzzelli, dell’assessora regionale Graziamaria Starace, del commissario di Pugliapromozione Luca Scandale e della presidente della Camera di Commercio di Bari Luciana Di Bisceglie.

Nel 2025 la città ha registrato circa 2,6 milioni di pernottamenti, con una crescita significativa della presenza di turisti stranieri rispetto all’anno precedente. I dati indicano oltre 1,1 milioni di turisti arrivati, per un incasso derivante dall’imposta di soggiorno pari a circa 4,84 milioni di euro.

“Il risultato è frutto di una forte sinergia con le istituzioni locali – ha commentato Pietro Petruzzelli – e si conferma anche nei dati di prenotazione di queste prime settimane del 2026. Parte dei fondi derivanti dall’imposta di soggiorno, circa un milione e mezzo di euro, sono stati investiti per potenziare la raccolta differenziata nel centro cittadino, evitando l’aumento della Tari. Stiamo inoltre puntando alla destagionalizzazione turistica, con protocolli siglati con Aeroporti di Puglia per rendere strutturali alcuni voli stagionali. L’obiettivo è anche una maggiore sostenibilità dei flussi, promuovendo itinerari in luoghi meno noti per ridurre la concentrazione dei turisti nelle aree centrali”.

Tra le principali nazionalità straniere presenti nel 2025 spiccano Polonia (12,7%), Romania (5,78%), Francia (5,54%), Germania (3,85%), Bulgaria (3,83%) e Stati Uniti (3,6%).

L’amministrazione comunale conferma l’impegno a promuovere un turismo sostenibile che favorisca sia la crescita economica sia la qualità della vita dei cittadini baresi.