Allerta meteo in Puglia: precipitazioni e rischio idrogeologico per le prossime ore

BARI – La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sulla Puglia meridionale, valida dalle ore 15:00 dell’11 febbraio 2026 e per le successive 9 ore.

Secondo le previsioni, si registreranno precipitazioni da isolate a sparse, con possibili rovesci o brevi temporali. I quantitativi cumulati saranno generalmente deboli, ma potranno raggiungere localmente valori moderati soprattutto nelle zone della Puglia meridionale. L’allerta interessa in particolare i bacini del Lato e del Lenne.

Le autorità raccomandano massima prudenza durante gli spostamenti, di evitare di sostare lungo corsi d’acqua e di seguire gli aggiornamenti dei canali ufficiali della Protezione Civile.

L’allerta gialla indica un livello di rischio da moderato a elevato, pertanto cittadini e operatori locali sono invitati a prestare attenzione e a segnalare eventuali criticità ai numeri di emergenza.