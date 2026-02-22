Barletta-Afragolese, aggressione negli spogliatoi: capitano campano al pronto soccorso

BARLETTA - Tensione e violenza nel match di Serie D, girone H, tra. Al termine del primo tempo si sarebbe verificata una, culminata con il ricovero in pronto soccorso del capitano della formazione campana,, 37 anni.

Secondo una prima ricostruzione, Tarasso sarebbe stato colpito con calci e pugni dal calciatore del Barletta Giancarlo Malcore, al termine di un acceso diverbio verbale nato sul terreno di gioco e proseguito nel tunnel che conduce agli spogliatoi. L’episodio avrebbe avuto luogo lontano dagli occhi del pubblico, ma con conseguenze immediate e serie.

Il capitano dell’Afragolese è stato trasportato al pronto soccorso per un trauma cranico. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma i sanitari gli hanno prescritto alcuni giorni di riposo e osservazione. L’episodio ha inevitabilmente scosso l’ambiente sportivo e acceso i riflettori sulla sicurezza e sul rispetto delle regole anche nelle categorie dilettantistiche.

Sul piano sportivo, Malcore è stato espulso e ora la sua posizione è al vaglio del giudice sportivo, che dovrà valutare eventuali sanzioni disciplinari aggiuntive rispetto al provvedimento adottato in campo.

Parallelamente, sono state avviate indagini di polizia: gli accertamenti sono stati affidati alla Digos della Questura di Andria, che sta raccogliendo testimonianze e verificando la dinamica dei fatti per chiarire le responsabilità.

L’episodio rappresenta un duro colpo per l’immagine del campionato di Serie D e riapre il dibattito sul clima di tensione che talvolta accompagna le competizioni dilettantistiche, dove il confine tra agonismo e comportamento antisportivo non dovrebbe mai essere superato.