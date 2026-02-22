Ostuni, Massimo Saponaro ha rassegnato le dimissioni dalla carica di segretario del Movimento civico di maggioranza 'Ostuni è Viva'

- «Dopo una riflessione attenta — dichiara Saponaro — ho ritenuto conclusa questa fase del mio impegno alla guida del movimento. Ostuni è Viva ha contribuito in modo concreto al risultato elettorale del 2023, mettendo a disposizione un consenso significativo e sostenendo con lealtà il percorso amministrativo. Tuttavia, non si sono determinate le condizioni per una partecipazione effettiva e proporzionata all’azione di governo della città».