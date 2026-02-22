Ostuni, Massimo Saponaro ha rassegnato le dimissioni dalla carica di segretario del Movimento civico di maggioranza 'Ostuni è Viva'
OSTUNI (BR) - «Dopo una riflessione attenta — dichiara Saponaro — ho ritenuto conclusa questa fase del mio impegno alla guida del movimento. Ostuni è Viva ha contribuito in modo concreto al risultato elettorale del 2023, mettendo a disposizione un consenso significativo e sostenendo con lealtà il percorso amministrativo. Tuttavia, non si sono determinate le condizioni per una partecipazione effettiva e proporzionata all’azione di governo della città».
«Non si tratta di un passo indietro dalla politica, ma di un cambio di prospettiva. Ritengo che il mio impegno per Ostuni debba poter essere espresso con maggiore autonomia e capacità di incidere, nella convinzione che il consenso ricevuto meriti voce e responsabilità».
Saponaro conclude ribadendo il rispetto per le persone con cui ha condiviso questo percorso e la volontà di continuare a contribuire alla vita pubblica della città con spirito costruttivo e determinazione.
Tags: Brindisi Politica locale Puglia