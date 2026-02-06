Barletta, auto del giornalista Adriano Antonucci distrutta da un incendio: indaga la Procura di Trani

BARLETTA - La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta sull’incendio che nella serata del 5 febbraio, a Barletta, ha distrutto l’auto del giornalista Adriano Antonucci, collaboratore della Gazzetta del Mezzogiorno e di Barlettaviva. L’ipotesi di reato, al momento a carico di ignoti, è quella di danneggiamento a seguito di incendio.

La vettura, parcheggiata non lontano dall’abitazione del cronista, è stata sequestrata per consentire gli accertamenti tecnici. La Polizia di Stato ha avviato le indagini per chiarire la natura del rogo e verificare eventuali responsabilità. Al momento non viene esclusa alcuna pista.

Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, che ha espresso solidarietà al giornalista. “La più sincera vicinanza umana ad Adriano Antonucci – ha dichiarato –. Sono al fianco di chi, con professionalità e passione, racconta la nostra città. A lui va tutto il mio sostegno e quello dell’amministrazione comunale. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine affinché si possa fare luce sull’accaduto”.