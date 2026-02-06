Giornata internazionale dell’Epilessia, a Bari torna il “Villaggio Epilessia” tra informazione, inclusione e sensibilizzazione

BARI - Si è tenuta questa mattina nella sala giunta di Palazzo di Città la conferenza stampa di presentazione delle iniziative organizzate a Bari in occasione della Giornata internazionale dell’Epilessia, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità e in programma in tutto il mondo il 9 febbraio. Un calendario ricco di appuntamenti accompagnerà l’edizione 2026, sostenuta a livello nazionale dagli oltre 550mila cittadini che convivono con questa patologia cronica e spesso invalidante.

Tra gli eventi principali torna il “Villaggio Epilessia”, promosso da Lice (Lega italiana contro l’epilessia) e Aice (Associazione italiana contro l’epilessia) con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Bari. L’iniziativa si svolgerà domenica 8 febbraio, dalle 9.30 alle 13, negli spazi dell’ex Mercato del Pesce in piazza del Ferrarese, con accesso libero. Il Villaggio sarà un luogo di incontro e informazione, in cui cittadini ed esperti potranno confrontarsi su temi legati alla patologia, con attività artistiche, letture, installazioni e momenti di intrattenimento pensati anche per le famiglie e i più piccoli.

Alla presentazione hanno partecipato la presidente della commissione consiliare Pari opportunità Angela Perna, il dirigente medico responsabile del Centro Epilessia dell’ospedale San Paolo e coordinatore regionale Lice Vittorio Sciruicchio, il presidente regionale Aice Carlo Dipinto e la responsabile del Centro epilessia del Policlinico di Bari Angela La Neve. Presenti anche l’artista Vito Ladisa, autore della locandina dell’evento, e l’attrice Antonella Ranieri, che al Villaggio leggerà fiabe dedicate ai bambini sul tema dell’epilessia.

Durante la mattinata medici e specialisti risponderanno alle domande dei cittadini su accesso alle cure, inserimento socio-lavorativo, maternità, attività sportiva e gestione delle crisi. Nel corso del mese di febbraio, inoltre, diversi Comuni della Città metropolitana illumineranno di viola i propri monumenti, colore simbolo della Giornata internazionale dell’Epilessia.

“Come commissione Pari opportunità siamo felici di collaborare ancora una volta con Aice e Lice per iniziative che mettono al centro diritti e inclusione – ha dichiarato Angela Perna –. Il nostro impegno proseguirà con corsi di formazione e campagne di sensibilizzazione nei contesti sociali, culturali e sportivi della città per favorire una maggiore consapevolezza e supporto alle persone con epilessia”.

Secondo Vittorio Sciruicchio, coordinatore Lice Puglia, il Villaggio ha l’obiettivo di informare e raggiungere il maggior numero possibile di cittadini, contrastando paure e stigma ancora diffusi. “La ricerca sta facendo passi avanti importanti, arrivando a terapie di precisione per alcune forme di epilessia – ha spiegato – ma resta fondamentale lavorare sull’inclusione sociale, scolastica e lavorativa, promuovendo una rete tra medici, istituzioni e associazioni”.

Carlo Dipinto, presidente Aice Puglia, ha sottolineato la necessità di affiancare alle campagne culturali interventi concreti e strumenti normativi adeguati, ricordando tra i risultati recenti l’inserimento dell’epilessia tra le patologie croniche nel Piano nazionale e il riconoscimento delle epilessie farmacoresistenti come condizioni di gravità nella Finanziaria 2026. Per il futuro, l’associazione punta all’approvazione di una legge nazionale e al perfezionamento, a livello regionale, del Piano diagnostico terapeutico assistenziale dedicato alla patologia.