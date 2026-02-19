Bisceglie: intensificati i controlli antidroga, tre arresti e due denunce

BISCEGLIE - A Bisceglie (BT), i Carabinieri della locale Tenenza, con il supporto del Nucleo Cinofili di Modugno, hanno intensificato i controlli sul territorio per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, operando sia nel centro storico sia nei pressi degli istituti scolastici.

L’attività rientra nel più ampio piano di intensificazione dei controlli disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta Andria Trani e ha portato all’arresto in flagranza di tre persone – due uomini e una donna, rispettivamente del 2001, 2005 e 1989 – e alla denuncia in stato di libertà di altri due uomini di 22 e 29 anni, tutti residenti a Bisceglie. Le accuse riguardano, a vario titolo, produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Su richiesta della Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani ha convalidato gli arresti, disponendo gli arresti domiciliari per i due uomini e la custodia cautelare in carcere per la donna.

Sequestri e perquisizioni

Nel corso di perquisizioni domiciliari nei confronti del 24enne, i militari hanno rinvenuto 250 grammi di marijuana, 100 grammi di hashish, 2.640 euro in contanti – ritenuti provento dell’attività di spaccio – oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e 9 proiettili calibro 7,65.

I controlli nei pressi di una scuola secondaria di primo grado hanno permesso di individuare un 20enne con atteggiamento sospetto. La perquisizione personale ha portato al sequestro di diverse dosi pronte per la cessione: una di hashish, due di marijuana, una di cocaina e 335 euro in contanti.

Ulteriori perquisizioni domiciliari hanno riguardato la donna arrestata, con il sequestro di 13 grammi di cocaina, 2 di hashish e 3.950 euro in contanti, presumibilmente frutto dell’attività illecita.

Tutto il materiale recuperato è stato sottoposto a sequestro penale.

Impegno costante dei Carabinieri

L’operazione conferma l’impegno costante dei Carabinieri nel controllo del territorio e nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, attività che minaccia la sicurezza e la serenità delle comunità locali.

Si ricorda che l’eventuale responsabilità dei soggetti dovrà essere accertata con sentenza definitiva, valendo fino ad allora la presunzione di non colpevolezza.