Teatro Mariella, stagione 2025/26: “Tutto cresce e se ne va” celebra Pino Daniele

MONOPOLI - Domenica 22 febbraio alle 18.30, eccezionalmente al Teatro Radar di Monopoli, si terrà il penultimo appuntamento della stagione teatrale 2025/26del Teatro Mariella, con lo spettacolo, organizzato da Ubuntu non solo teatro aps ets con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli e la collaborazione di diverse realtà locali, tra cui Cooperativa Sociale ‘A Modo Loro’, associazione Apad, Mondadori Bookstore Monopoli e Cooperative Quasar e Sofocle. Media partner Radio Puglia.

Omaggio a Pino Daniele

Lo spettacolo rende omaggio al grande cantautore, chitarrista e compositore scomparso nel 2015, esplorandone la vita, l’anima e il legame con Napoli. Sul palco si alterneranno Sasà Calabrese (autore di testi, cantante, contrabbassista e chitarrista), Dario De Luca (attore, regista e drammaturgo), Daniele Moraca (cantautore e musicista), Roberto Musolino (musicista e produttore) e Francesco Montebello (batterista), con la partecipazione speciale del sassofonista Alberto La Neve.

Un racconto tra parole e musica

“Parole e musica nascono assieme. È roba che fa da sempre parte della mia vita. Perché io stesso nasco in musica”, diceva Pino Daniele. Lo spettacolo intreccia narrazione e performance musicale, ripercorrendo i momenti cruciali della carriera del musicista, dalle sfide artistiche alla ricerca di un’identità musicale unica. Sul palco risuonano brani storici come Alleria, Terra mia, Je sto vicino a te, Quanno chiove, Io vivo come te, Napul’è e Je so’ pazzo, in un mix di blues, jazz, rock, soul, funk e tradizione napoletana.

Il racconto mette in luce la capacità di Pino Daniele di sintonizzarsi con la sua città e con le speranze dei napoletani, trasformando le emozioni in musica e parole, sempre con uno sguardo tra redenzione e realtà.

Informazioni pratiche





“Sfìdati di me” con Paolo Kessisoglu e regia di Gioele Dix, si terrà domenica 12 aprile al Teatro Radar. Biglietti platea 18€, galleria 16€, ridotto under 18 platea 14€, galleria 12€. Il quarto e ultimo spettacolo fuori abbonamento della stagione,con Paolo Kessisoglu e regia di Gioele Dix, si terrà domenica 12 aprile al Teatro Radar. Biglietti platea 18€, galleria 16€, ridotto under 18 platea 14€, galleria 12€. Per informazioni: associazioneculturale.ubuntu@gmail.com – 3780022300 / 0804059157 – online su apuliaticket.it/ubuntu.

Data e luogo: domenica 22 febbraio, ore 18.30 – Teatro Radar, MonopoliBiglietti: adulti online 13€, biglietteria 14€; ridotto under 18 online 8€, biglietteria 10€Monopoli: Mondadori Bookstore, via Roma 129/131Putignano: La Biottega, v.le Cavalieri di Malta 94Carta Culture e Carta Docente accettate