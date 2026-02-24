Bitonto, al via dal 2 marzo le iscrizioni al Corteo storico

– Si avvicina il tradizionalee l’associazione culturaleapre ufficialmente le iscrizioni a tutti coloro che desiderano vestire i panni di dame, soldati e figuranti d’epoca, rievocando il 25 maggio 1734, data della storica battaglia combattuta alle porte della città.

La rievocazione si terrà sabato 17 maggio, ma il countdown comincia già da lunedì 2 marzo. Le iscrizioni saranno aperte ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 16:30 alle 18:30, con la possibilità di ricevere tutte le informazioni utili per prendere parte alla sfilata.

La sede per le adesioni è in via Saponieri 3, presso la sede dell’associazione, all’interno del plesso della Scuola Don Milani. Un luogo destinato a diventare, nei prossimi mesi, il quartier generale di figuranti e appassionati pronti a immergersi nella Bitonto del Settecento.

L’invito è aperto a tutti: appassionati di storia, curiosi, famiglie e giovani che vogliono vivere un’esperienza immersiva e suggestiva. Il corteo storico rappresenta ormai un appuntamento consolidato del calendario culturale cittadino, capace di coinvolgere l’intera comunità e di riportare in vita atmosfere antiche attraverso costumi, musiche e tradizioni.