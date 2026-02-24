Foggia, quarto appuntamento de La grande deresponsabilizzazione: Pavol Šeríš in scena con At the Cash Desk

– Prosegue la stagione teatrale La grande deresponsabilizzazione dellacon un appuntamento di respiro internazionale che fonde comicità, teatro fisico e linguaggio del corpo., il teatro di via Castiglione ospiterà At the Cash Desk, spettacolo scritto, diretto e interpretato dall’artista slovacco, considerato una delle voci più originali della nuova scena europea.

At the Cash Desk (letteralmente “Alla cassa”) è una commedia per attore solo ambientata nel surreale universo dei supermercati. Attraverso un linguaggio che intreccia stand-up comedy, teatro fisico, mimo e danza, Šeríš racconta il mondo dal punto di vista di un commesso, popolato da personaggi, situazioni e storie bizzarre. Lo spettacolo, già rappresentato in diversi Paesi europei, sarà proposto a Foggia in una versione appositamente adattata e bilingue, inglese-italiano.

Il workshop intensivo

Accanto alle repliche, l’artista terrà anche un workshop intensivo in programma il 26 e 27 febbraio, dalle 19 alle 22, dedicato al movimento corporeo, alla pantomima e alle tecniche di danza contemporanea.

Il laboratorio propone un percorso progressivo di esercizi fisici, tutti legati da un’unica idea: usare il corpo come guida e strumento principale dell’azione scenica. Si lavorerà su respiro, postura, equilibrio e movimento, alternando lavoro individuale, in coppia e di gruppo, con esercizi di mimo, oggetti immaginari, gesti e impulsi tipici della danza contemporanea. L’obiettivo è ampliare in modo creativo le possibilità espressive del corpo e arricchire la pratica teatrale dei partecipanti.

Le parole della direzione artistica

«Ospitiamo un artista europeo per un appuntamento speciale – dichiara Pierluigi Bevilacqua, direttore artistico della Piccola Compagnia Impertinente –: uno spettacolo a metà tra comicità in stile stand-up comedy e un lavoro che fonda il proprio valore sull’interazione con il pubblico e sulla forza espressiva del corpo. La PCI ha sempre scelto di dialogare con il pubblico attraverso linguaggi diversi, anche lontani dalla tradizione. Pavol resterà con noi anche per due giorni di workshop, aperto ad attori interessati alle tecniche di comunicazione attraverso il linguaggio corporeo, il mimo e l’espressività fisica».

Informazioni utili

Per informazioni e biglietti è possibile contattare i numeri 329 3848435 e 0881 1961158.

La biglietteria è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 20.00.