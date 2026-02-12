Blitz antidroga dei carabinieri nel centro storico di Bitonto: elicottero, droni e unità cinofile in azione

BITONTO – Operazione antidroga dei carabinieri in corso questa sera nel centro storico di Bitonto. I militari stanno intervenendo con un imponente dispiegamento di forze che comprende anche un elicottero, droni, cani antidroga e i cosiddetti “Cacciatori di Puglia”.

Si tratta dello stesso reparto speciale che nei mesi scorsi a Mola di Bari ha rintracciato e arrestato il latitante Carlo Biancofiore, ricercato da luglio e destinatario di due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L’uomo era accusato, tra l’altro, di associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti e tentato omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sugli obiettivi del blitz né sull’eventuale esito dell’operazione, che risulta ancora in corso.