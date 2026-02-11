Serie B: Bari-Spezia 0-0, nessun gol al “San Nicola”

Pareggio a reti bianche per ilcontro loal “San Nicola” nella ventiquattresima giornata di Serie B. Una partita equilibrata, con diverse occasioni da entrambe le parti, ma senza che nessuna delle due squadre riuscisse a sbloccare il risultato.

Nel primo tempo, le occasioni più pericolose sono arrivate al 15’ con Pucino del Bari e al 18’ con Skjellerup dello Spezia. Al 22’ e al 26’ Bellemo e Artistico dello Spezia hanno sfiorato la rete, mentre Cuni e Dorval del Bari non sono riusciti a concretizzare le loro opportunità.

Nel secondo tempo, subito al 1’ Cavuoti del Bari è andato vicino al gol, seguito all’8’ da un tiro di Traorè deviato in angolo dal portiere Radunovic. Lo Spezia ha risposto con Aurelio al 21’, neutralizzato da Cerofolini, e con Artistico al 91’, che non è riuscito a finalizzare di testa. Al 40’, un’occasione ravvicinata per Moncini del Bari si è conclusa a lato.

Con questo risultato, entrambe le squadre rimangono ferme a punti importanti in classifica. Il Bari tornerà in campo domenica 15 febbraio alle 15 al “San Nicola” contro il Sud Tirol nella venticinquesima giornata di Serie B.