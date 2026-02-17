Canosa di Puglia, investe un poliziotto durante un posto di blocco: arrestato 26enne
CANOSA DI PUGLIA – Momenti di paura ieri pomeriggio a Canosa di Puglia, dove un 26enne ha forzato un posto di blocco investendo un poliziotto, provocandogli un trauma cranico e svariate contusioni. Il collega del poliziotto coinvolto è rimasto illeso.
Dopo l’incidente è scattato un inseguimento per le vie del paese, conclusosi con l’arresto del giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga.
Il 26enne è ora detenuto in carcere con le accuse di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, mentre il poliziotto ferito non è in pericolo di vita.