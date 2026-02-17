Bari, raccolta fondi per sostituire le ambulanze distrutte dal rogo del 25 gennaio
BARI – Questa mattina a Palazzo della Città è stata presentata la raccolta fondi promossa dall’associazione San Gabriele Soccorso Odv per l’acquisto di un’autoambulanza e del relativo equipaggiamento sanitario. L’iniziativa nasce a seguito del rogo della notte del 25 gennaio, che ha distrutto tre ambulanze dell’associazione, attiva nel quartiere San Paolo con interventi di soccorso volontario e supporto a persone fragili o in difficoltà.
Durante l’incontro, convocato dal presidente Giuseppe Gelao e dai volontari, è intervenuto anche il sindaco di Bari, che ha espresso vicinanza all’associazione e ha invitato cittadini, imprese e professionisti a contribuire per permettere il ritorno operativo dei mezzi.
«Non ce lo aspettavamo – ha dichiarato Gelao – è stato drammatico vedere svanire in una notte tutto ciò che abbiamo costruito. Le nostre ambulanze non erano assicurate contro l’incendio, perché mai avremmo pensato che qualcuno potesse incendiarle. Dal 2021 facciamo sacrifici per raccogliere le risorse necessarie. Un’autoambulanza, considerando anche l’attrezzatura sanitaria, costa dai 100mila ai 110mila euro, mentre un mezzo usato arriva a circa la metà».
L’associazione ha già lanciato il fundraising sui social network e invita chiunque voglia contribuire a effettuare donazioni sul seguente IBAN:
- IBAN: IT10U0103004000000005586912
- Intestato a: San Gabriele Soccorso