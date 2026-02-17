Bari, raccolta fondi per sostituire le ambulanze distrutte dal rogo del 25 gennaio

BARI – Questa mattina aè stata presentata la raccolta fondi promossa dall’associazioneper l’acquisto di un’e del relativo equipaggiamento sanitario. L’iniziativa nasce a seguito del, che ha distrutto tre ambulanze dell’associazione, attiva nel quartierecon interventi di soccorso volontario e supporto a persone fragili o in difficoltà.

Durante l’incontro, convocato dal presidente Giuseppe Gelao e dai volontari, è intervenuto anche il sindaco di Bari, che ha espresso vicinanza all’associazione e ha invitato cittadini, imprese e professionisti a contribuire per permettere il ritorno operativo dei mezzi.

«Non ce lo aspettavamo – ha dichiarato Gelao – è stato drammatico vedere svanire in una notte tutto ciò che abbiamo costruito. Le nostre ambulanze non erano assicurate contro l’incendio, perché mai avremmo pensato che qualcuno potesse incendiarle. Dal 2021 facciamo sacrifici per raccogliere le risorse necessarie. Un’autoambulanza, considerando anche l’attrezzatura sanitaria, costa dai 100mila ai 110mila euro, mentre un mezzo usato arriva a circa la metà».

L’associazione ha già lanciato il fundraising sui social network e invita chiunque voglia contribuire a effettuare donazioni sul seguente IBAN:

IBAN: IT10U0103004000000005586912

Intestato a: San Gabriele Soccorso





L’obiettivo è raccogliere i fondi necessari per ripristinare i mezzi e continuare a garantire i servizi di soccorso e supporto alla comunità del quartiere San Paolo.