Carburante agricolo, assessore Paolicelli: “Procedure più semplici e assegnazioni più rapide”

BARI - La Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Paolicelli, ha approvato un provvedimento che rende più semplici e veloci le procedure per l’accesso al carburante agricolo agevolato, puntando su digitalizzazione, controlli più efficaci e tempi di risposta più rapidi per le imprese agricole.“Il nuovo sistema, che introduce un’innovazione digitale nel settore agricolo - fa sapere l’assessore Paolicelli –, definisce in modo più chiaro le competenze della Regione, dei Comuni e dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), strutture autorizzate che supportano le imprese nei rapporti con la PA, anche grazie all’attivazione del portale telematico regionale Utenti Motori Agricoli (UMA). Il provvedimento nasce dall’ascolto del mondo agricolo, che chiedeva procedure più snelle e tempi certi: l’obiettivo è consentire agli agricoltori di ottenere il carburante agevolato nel più breve tempo possibile, idealmente già al momento della presentazione della domanda. Per questo abbiamo riorganizzato il processo, riducendo i passaggi amministrativi e riportando a livello regionale alcune attività istruttorie”.In particolare, per le domande presentate tramite i CAA, la Regione assume direttamente l’istruttoria oggi svolta dai Comuni, alleggerendo il carico sugli enti locali e accelerando l’iter.Nei casi in cui la verifica avviene automaticamente attraverso il sistema digitale, l’assegnazione del carburante può avvenire contestualmente all’invio dell’istanza. Un cambiamento significativo che consente, per la prima volta, un’assegnazione quasi “in tempo reale”, con benefici concreti per l’organizzazione del lavoro agricolo.Il nuovo sistema di gestione del portale UMA, operativo da circa un mese, consente la presentazione online delle domande, il monitoraggio dei prelievi e la verifica delle disponibilità residue. I primi dati evidenziano un utilizzo crescente della piattaforma, con migliaia di pratiche già concluse o in fase di istruttoria.“Vogliamo offrire agli agricoltori un sistema più semplice, rapido e affidabile – sottolinea Paolicelli –. Allo stesso tempo, la Regione agisce nel pieno rispetto delle regole, a tutela di chi lavora onestamente. Rafforziamo i controlli per individuare e contrastare comportamenti scorretti che danneggiano il settore agricolo e gli stessi distributori, perché gli abusi compromettono la credibilità dell’intero sistema. Legalità, però, significa anche efficienza e trasparenza: stiamo affinando uno strumento che deve garantire un servizio adeguato, all’altezza del lavoro e della professionalità che gli agricoltori meritano”.Il nuovo modello rafforza la collaborazione tra Regione, Comuni e CAA e migliora l’efficacia dei controlli, con l’obiettivo di tutelare le imprese agricole corrette e assicurare un uso appropriato delle risorse pubbliche.