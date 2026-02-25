Casarredo360 a Modugno: il nuovo hub dell’arredamento su misura in Puglia

MODUGNO – L’arredamento contemporaneo evolve verso un concetto di ecosistema domestico, dove ogni spazio si adatta a chi lo abita. Nasce con questa visione, il multistore dell’arredamento su misura che riunisce tre negozi specializzati sotto un unico tetto, consolidando Modugno come polo strategico per il design in Puglia.

Tre store, un unico obiettivo: la specializzazione

All’interno di Casarredo360 si trovano tre realtà complementari: Mondo Camerette, la prima rete italiana specializzata in arredamento su misura per bambini e ragazzi, con quindici anni di esperienza e il nuovo showroom destinato a diventare il centro camerette più grande della Puglia. Grazie alla Realtà Mixata, i clienti possono vivere un’anteprima immersiva del progetto prima della realizzazione. In occasione dell’inaugurazione del 6 marzo, sarà attiva una promozione speciale: sconto del 60% sulla cameretta su misura, trasporto e montaggio gratuiti e un materasso ortopedico in omaggio.

Prima Cucine, centro nato nel 2018 da un’esperienza decennale nel distretto veneto delle cucine, propone soluzioni personalizzate per arredare la cucina con funzionalità e design italiano. Per l’inaugurazione, fino a domenica, sono previsti finanziamenti a tasso zero (Tan e Taeg 0%) e omaggi come il top in Gres e la lavastoviglie.

GeN Casa, dedicato all’arredamento completo della casa, dal soggiorno alla camera da letto, con soluzioni componibili e su misura, sempre con un occhio attento al rapporto qualità/prezzo. Per l’apertura, GeN Casa propone due camere da letto e due mobili per soggiorno a prezzi straordinari.

Consulenze personalizzate: dal sogno alla realtà

Il punto di forza del polo Casarredo360 è l’approccio orientato al cliente. All’interno degli showroom, i consulenti d’arredo sostituiscono il venditore tradizionale, offrendo progettazioni gratuite e personalizzate, senza impegno. La sinergia tra i tre store consente di arredare l’intera casa con uno stile coerente e professionale, dal soggiorno alla cucina, fino alle camere da letto dei ragazzi.

Casarredo360 si propone quindi come hub completo per le famiglie, un luogo dove trasformare le esigenze abitative in progetti concreti, con la qualità e la personalizzazione come linee guida principali.

Informazioni e contatti

CASARREDO360 – Sp 231 km 79/900 – 70026 Modugno (zona industriale)

Tel. +39 080 205 7918 – WA: +39 347 8603 253

Web: casarredo360.it