Centrodestra, accordo interno per garantire l’unità della coalizione

BARI - L’unità della coalizione di centrodestra è stata la stella polare che ha guidato le trattative tra i tre partiti, rappresentati dai capigruppo Paolo Pagliaro (Fratelli d’Italia), Paride Mazzotta (Forza Italia) e Fabio Romito (Lega), insieme al candidato presidente Luigi Lobuono. L’accordo raggiunto ha visto il primo partito della coalizione fare un passo di lato, concedendo la VII Commissione alla Lega per senso di responsabilità e per mantenere l’unità della coalizione.

Fratelli d’Italia manterrà la vicepresidenza del Consiglio con Renato Perrini, la presidenza della Commissione regionale Antimafia e una delle due Commissioni speciali della passata legislatura (Xylella e Acqua). A Forza Italia, già titolare della segreteria d’aula con Massimiliano Di Cuia, è stata assegnata l’altra Commissione speciale.

“I gruppi regionali del centrodestra – hanno sottolineato i tre capigruppo – hanno trovato la quadra grazie al senso di responsabilità e all’attaccamento ai valori della coalizione. Fratelli d’Italia, pur avendo ottenuto un significativo consenso elettorale, ha garantito pari dignità ai partiti alleati. Un ringraziamento va anche ai colleghi consiglieri che hanno fatto un passo indietro, convinti che l’unità sia il valore supremo della nostra vita politica”.