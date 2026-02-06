Bari: controlli straordinari della Polizia di Stato, 1075 persone identificate

BARI - Nel corso della settimana, la Polizia di Stato di Bari ha attuato un dispositivo straordinario di prevenzione e repressione dei reati, finalizzato a rafforzare la sicurezza urbana e a contrastare il crimine diffuso, su disposizione del Questore Annino Gargano.

I servizi, svolti con unità operative della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”, hanno avuto come obiettivi l’intensificazione del controllo del territorio, con posti di blocco e verifiche stradali, la verifica dei locali pubblici e dei luoghi di aggregazione sociale, l’applicazione di misure di prevenzione e repressione verso persone controllate e il contrasto alla diffusione e alla commercializzazione di sostanze stupefacenti.

Dati dell’operazione:

Sono state identificate 1075 persone, di cui 207 straniere, controllati 454 veicoli e rilevate 27 infrazioni al Codice della Strada. Sono state effettuate 4 perquisizioni, 2 segnalazioni all’Autorità Amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti e 3 controlli a esercizi pubblici.

Provvedimenti significativi:

Una persona è stata arrestata per rapina e 7 denunciate a piede libero. Un cittadino extracomunitario è stato accompagnato al Centro di Permanenza e Rimpatrio in attesa di espulsione. Due individui extracomunitari, coinvolti in una rissa, hanno ricevuto il divieto di accesso a esercizi pubblici valido per due anni.

L’azione della Polizia ha avuto l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità sul territorio, prevenendo fenomeni che creano allarme sociale.