Coldiretti, Vino: al via la campagna promozione per sostenere filiera da 14,5 miliardi









ROMA - Il via alla campagna istituzionale di comunicazione sul vino risponde alle nostre richieste ed è importante per dire basta ai tentativi immotivati di demonizzazione di un prodotto cardine del Made in Italy a tavola, sostenendo una filiera che vale oggi 14,5 miliardi di euro, un patrimonio economico, culturale, ambientale e sociale del Paese. Ad affermarlo è la Coldiretti, in occasione della presentazione delle misure per il settore promosse dal ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida.

Il ringraziamento al Ministero

Ringraziamo il Ministero per aver dato una risposta tempestiva alle esigenze delle imprese, in un momento di difficoltà per il settore, tra guerre commerciali e cambiamento delle abitudini di consumo, andando a rinsaldare i valori in cui si riconosce la filiera e rimettendo il vino al centro del sistema.

Un pilastro dell’agroalimentare italiano

Il settore vinicolo italiano rappresenta uno dei pilastri dell’economia agroalimentare nazionale, con 241.000 imprese viticole distribuite su una superficie di 681.000 ettari, con Veneto, Sicilia e Puglia in testa per estensione.

Dop, Igp e biodiversità senza eguali

Il 78% della superficie – corrispondente a circa 532 mila ettari – è destinato alle Ig (65% Dop e 14% Igp), oltre a una biodiversità che non ha paragoni al mondo grazie a 570 varietà indigene autoctone.

Il ruolo del vino nella Dieta Mediterranea

Il vino rientra a pieno diritto anche nella Dieta Mediterranea. Numerosi e recenti studi ne hanno ampiamente dimostrato i benefici sulla salute in soggetti che ne fanno un utilizzo moderato.