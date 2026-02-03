Margherita di Savoia, assalto notturno a un bancomat: esplosione distrugge lo sportello

MARGHERITA DI SAVOIA - Ennesimo colpo ai danni di un bancomat nella provincia di. Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle, un commando con il volto coperto ha preso di mira lo sportello dellanel centro di

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sarebbero arrivati sul posto a bordo di un’auto di colore scuro e di grossa cilindrata. Per accedere alla cassa contenente il denaro, avrebbero utilizzato dell’esplosivo, distruggendo completamente lo sportello.

Sul caso indagano i carabinieri, che hanno già avviato gli accertamenti per risalire all’identità dei responsabili e quantificare l’ammontare del denaro asportato.