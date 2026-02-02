Cross regionale ad Altamura: una domenica di festa con oltre 30 categorie in gara

ALTAMURA – Una splendida mattinata di sole ha fatto da cornice alsvoltosi al boschetto di via Manzoni ad Altamura, trasformando la domenica in una vera e propria festa dello sport. Tantissimi bambini delle categorie Esordienti hanno colorato il percorso, mentre sono stati assegnati i titoli regionali individuali Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e, Juniores, Promesse e Senior. L’evento ha rappresentato anche laper Ragazzi/e e Cadetti/e.

Tra i risultati di maggior rilievo tecnico, spicca la prestazione di Stefano Cecere (Atletica Amatori Cisternino Ecolservizi), che ha completato i 10 chilometri in 33’05”, vincendo tra i Senior maschili davanti ad Angelo Didonna (Avis Barletta, 34’29”) e Luca Bosco (U. S. Foggia Atletica leggera, 35’05”). Ottimo anche Andrea De Carolis (Atletica Amatori Cisternino Ecolservizi), terzo assoluto con 34’46” e primo tra le Promesse.

La competizione tra gli Juniores maschili sugli otto chilometri ha visto trionfare Sabino De Palma (Nuova Atletica Bitonto) davanti a Luca Sabino e Arcangelo Minerva dell’Amatori Atletica Acquaviva, con il podio racchiuso in soli 37 secondi. Tra gli Allievi vittoria per Alessandro Filipponio (U. S. Foggia Atletica leggera), tra i Cadetti successo per Giuseppe Caporusso (Officina Atletica 2010) e nei Ragazzi il miglior crono è stato di Daniele Aldo Spadavecchia (Polisportiva Paolo Sasso Molfetta).

Anche le gare femminili hanno offerto grande spettacolo: Anita Martinelli (Asd Imperiali Atletica) ha vinto tra le Senior, Giulia Parisi (U. S. Foggia Atletica leggera) tra le Promesse, Giorgia Abbatantuono (Amatori Atletica Acquaviva) tra le Juniores, Claudia Freres (Avis Barletta) tra le Allieve, Giulia Matilde Maria Musciagna (Avis Barletta) tra le Cadette e Lara Potì (Buttazzo Runners) tra le Ragazze.

Spazio anche ai Master, con Rodolfo Guastamacchia (Amatori Atletica Acquaviva) primo over 40 sui sei chilometri. Tra le donne, prime posizioni per Filomena Casaluce (F50) e Grazia De Gennaro (F45) della Nuova Atletica Bitonto, Grazia Lorusso (F40) dell’Happy Runners Altamura, Vincenza Ditaranto (over 60) e Pompea Tagliente (F55).

Infine, il Cross corto di 3 chilometri dedicato a Senior e Promesse ha incoronato Giancarlo Roselli (Aden Exprivia Molfetta) e Agnese De Luca (Asd Cursores) tra i Senior, e Fabrizio Pastore (Apuliathletica) e Maria Prota (U. S. Foggia) tra le Under 23, con le relative maglie di campioni regionali.

Tutti i risultati completi e classifiche sono disponibili su iCron.