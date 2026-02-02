Erchie, esplode ATM della Banca di Credito Cooperativo: danni alla struttura, nessun ferito

ERCHIE - Nella notte ignoti hanno fatto esplodere lo sportello ATM della Banca di Credito Cooperativo di Erchie, in via Roma 89. L’esplosione ha provocato danni alla struttura e all’area circostante, senza però causare feriti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno subito avviato le indagini per risalire ai responsabili, partendo dall’acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Secondo gli investigatori, l’episodio potrebbe essere attribuibile alla cosiddetta “banda della marmotta”, già coinvolta in analoghi colpi con esplosivo ai danni di sportelli automatici nel Brindisino e nel resto della Puglia.

Si tratta dell’ennesimo episodio di questo tipo: lo scorso dicembre, a Brindisi, due sportelli automatici di una filiale Unicredit in viale Commenda furono fatti saltare in aria in piena notte, così come più recentemente avvenuto anche a Oria. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a intensificare i controlli per prevenire ulteriori attacchi.