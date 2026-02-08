Due giovani vite spezzate in incidenti stradali nel Barese

BARI – La notte tra Mola di Bari e Bitritto è stata segnata da due tragici incidenti stradali che hanno provocato la morte di, 25 anni, e, 20 anni.

Primo incidente: Mola di Bari – Rutigliano

L’incidente è avvenuto intorno alle 2:00 sulla provinciale 111. Rita, originaria di Mola di Bari, viaggiava a bordo di un’auto che, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada e si è schiantata contro un albero, causando la morte della giovane sul colpo.

Nell’impatto, il motore dell’auto si è staccato, finendo a decine di metri di distanza. Tre persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di sette anni, tutti trasportati in codice rosso in ospedale: il bambino al Policlinico di Bari, un altro ferito al Di Venere di Bari e il terzo a Monopoli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e estrarre dalle lamiere i corpi dei coinvolti. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per determinare le cause dell’incidente.

Secondo incidente: Bitritto – Bitetto

Il secondo drammatico evento è avvenuto sulla provinciale 67 tra Bitritto e Bitetto. L’auto guidata da Ilaria Alfarano, 20 anni, è uscita autonomamente di strada, provocando il decesso della giovane.