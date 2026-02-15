Elezioni Provincia di Brindisi, Gioia: “Candidature condivise, il civismo sia centrale”
BARI - In vista delle elezioni provinciali del 15 marzo, il consigliere regionale Tommaso Gioia interviene nel dibattito politico chiedendo un percorso condiviso all’interno del fronte progressista e un ruolo centrale per il civismo nella definizione delle candidature.
“È necessario avviare un confronto partecipato tra tutte le forze della coalizione – afferma – riconoscendo al civismo un ruolo centrale nella rappresentanza territoriale”. Gioia riferisce di aver raccolto le istanze di numerosi consiglieri comunali del Brindisino che lo hanno sostenuto alle regionali, i quali chiedono che le candidature, a partire dalla designazione del presidente della Provincia di Brindisi, nascano dall’ascolto delle esigenze dei singoli Comuni.
Secondo il consigliere, occorre “costruire una sintesi che interpreti le istanze dell’intero territorio, evitando soluzioni preconfezionate o decisioni unilaterali”.
“L’unità della coalizione è imprescindibile – sottolinea –. I consiglieri territoriali devono poter esprimere la loro voce: così si valorizza la partecipazione civica nella definizione delle strategie amministrative per i prossimi anni”.
Gioia conclude assicurando il proprio impegno, da consigliere regionale, a sostenere l’ente Provincia con particolare attenzione ai temi della scuola e della tutela dell’ambiente, garantendo un rapporto costante tra istituzioni e territorio.