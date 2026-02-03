Furto in gioielleria a Canosa di Puglia
CANOSA DI PUGLIA - Bottino superiore a 10mila euro per un furto avvenuto a Canosa di Puglia ai danni di una gioielleria della zona 167. Il colpo, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato messo a segno da almeno quattro persone nella notte tra domenica e lunedì, che hanno forzato la saracinesca e portato via gli oggetti esposti nelle vetrine.
Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia di Stato, che stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona per risalire agli autori del furto.
