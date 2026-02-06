Geely sceglie Maldarizzi Automotive come concessionaria ufficiale di vendita e assistenza



BARI – Maldarizzi Automotive annuncia l'ingresso ufficiale del noto gruppo automotive Geely all'interno del proprio portafoglio, diventando concessionaria ufficiale di vendita e assistenza per le province di Bari, Lecce, Barletta-Andria-Trani, Taranto, Brindisi, Matera, Potenza e i rispettivi territori limitrofi, con i primi showroom già operativi a Bari, Lecce e Trani.





L’accordo consolida il ruolo del Gruppo come una delle principali realtà automotive del Mezzogiorno, rafforzando la presenza locale di un brand in forte espansione nel mercato europeo.





Il colosso cinese Geely Holding Group, noto per le sue acquisizioni strategiche e gli investimenti in innovazione tecnologica, è proprietario di marchi iconici come Volvo, Polestar, Lotus e Lynk & Co; inoltre, il gruppo detiene significative partecipazioni azionarie in importanti case automobilistiche, tra cui una quota pari a circa il 17% di Aston Martin Lagonda, e il 9,7% in Mercedes-Benz Group, consolidando la sua presenza nel panorama internazionale.





Geely debutta in Italia con modelli pensati per il mercato europeo, tra cui il SUV 100% elettrico EX5 e il nuovo SUV Super-Hybrid plug-in Starray EM-i, dotati di tecnologie avanzate in termini di sicurezza, efficienza e connettività.





Con questo importante ingresso, Maldarizzi Automotive porta nel territorio pugliese uno dei brand più competitivi del panorama internazionale, protagonista della trasformazione tecnologica e capace di raggiungere oltre 2,17 milioni di veicoli venduti nel 2024 a livello globale.





"Siamo orgogliosi di ampliare ulteriormente la nostra offerta con un brand innovativo come Geely – ha affermato Sante Carlucci, Co-CEO Maldarizzi Automotive. L’arrivo di questi nuovi modelli elettrici e ibridi plug-in ci permette di rispondere alle evoluzioni del mercato, offrendo ai nostri clienti soluzioni tecnologicamente avanzate e in linea con la transizione energetica. Questa collaborazione rafforza il nostro ruolo di partner strategico per la mobilità del futuro nel Sud Italia".





La presenza Geely nelle sedi Maldarizzi Automotive di Bari (Via Fratelli Philips, 5), Lecce (Viale Portogallo, 16) e Trani (Via Barletta, 134) segna un passo decisivo nel rendere la mobilità avanzata più accessibile, offrendo un punto di riferimento qualificato per: consulenza specializzata sui modelli Geely; servizi post-vendita certificati; officine autorizzate con tecnici esperti; ricambi originali e garanzia ufficiale.





Un ulteriore passo che conferma l’impegno di Maldarizzi Automotive nel portare innovazione, qualità e servizi d’eccellenza al mercato automotive del Sud Italia.