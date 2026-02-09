Il Comune di Trinitapoli piange la scomparsa di Padre Francesco Milillo

La Città di Trinitapoli è in lutto per la scomparsa di Padre Francesco Milillo, frate cappuccino e parroco della Parrocchia Immacolata di Trinitapoli, tornato oggi, 8 febbraio, alla Casa del Padre all’età di 59 anni.

Presbitero dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, originario di Sammichele di Bari, Padre Francesco si è spento presso l’Infermeria Provinciale “Santa Fara” di Bari. La salma è composta nella Cripta della Basilica di Santa Fara; i funerali si terranno domani, lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 16:30, presso la medesima Basilica.

Padre Francesco lascia un ricordo indelebile nella comunità trinitapolese per la sua testimonianza di fede vissuta con gioia, semplicità e profonda umanità.

Il Sindaco Francesco di Feo, a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Città di Trinitapoli, esprime il più sentito cordoglio:

«Oggi salutiamo un uomo speciale che ci ha insegnato che la fede è, prima di tutto, gioia. Padre Francesco lascia un’eredità preziosa fatta di sorrisi, musica e vitalità. Alla famiglia e alla comunità dei Frati Cappuccini giunga l’abbraccio sincero di tutta Trinitapoli».

L’Amministrazione Comunale si unisce con commozione al dolore della famiglia e della comunità dei Frati Cappuccini, ricordando Padre Francesco come un pastore amato e un esempio autentico di fede gioiosa.



