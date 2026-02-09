Puglia Sky decolla: Pagliaro e Perrini (FdI) accolgono con entusiasmo il progetto per voli passeggeri e cargo da Grottaglie

BARI - La Puglia si prepara a rafforzare la propria connettività aerea grazie a, l’iniziativa presentata da imprenditori guidati dal gruppo Finlad. Il progetto prevede i primi voli entro l’anno versoa tariffe competitive, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dalle grandi low-cost e sostenere

A esprimere entusiasmo per l’iniziativa sono stati i parlamentari di Fratelli d’Italia, Pagliaro e Perrini, che sottolineano l’importanza strategica dello scalo di Grottaglie, dove saranno presenti sedi operative e benefici legati agli incentivi pubblici per i collegamenti regionali.

Il progetto non si limita ai voli passeggeri: è previsto anche un potenziamento del cargo verso la Turchia, con hub operativo da Grottaglie verso Istanbul e i principali mercati asiatici e indiani. Questo sviluppo mira a valorizzare l’aeroporto come polo logistico integrato, grazie anche ai lavori in corso per la nuova aerostazione e le infrastrutture dedicate al trasporto merci, con ricadute positive sulle esportazioni agroalimentari pugliesi e sull’intermodalità con il Porto di Taranto.

Particolare attenzione viene rivolta ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, che porteranno un afflusso eccezionale di visitatori, atleti e delegazioni. Puglia Sky, insieme al potenziamento del cargo, potrà garantire trasporti efficienti e sostenibili, integrandosi con charter e rotte già esistenti.

“Grottaglie non deve essere solo aerospazio e cargo, ma diventare un hub multimodale per passeggeri e merci”, hanno sottolineato Pagliaro e Perrini, annunciando il pieno sostegno all’iniziativa. Secondo i due esponenti politici, Puglia Sky e il collegamento cargo con la Turchia rappresentano il carburante per il decollo economico e turistico della Puglia jonica.

Il progetto, se realizzato secondo le previsioni, potrebbe rappresentare un punto di svolta per il sistema aeroportuale pugliese, rafforzando la competitività della regione e offrendo nuove opportunità per turismo, lavoro e commercio internazionale.