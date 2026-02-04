Il Milan sbanca il Dall'Ara: 3-0 al Bologna e corsa scudetto ancora aperta
PIERO CHIMENTI – Tutto facile per il Milan, che batte 3-0 il Bologna nell'ultima sfida della 22ª giornata di Serie A. I rossoneri, privi di Pulisic e Leao, passano in vantaggio già al 20' con Loftus-Cheek, bravo a battere Ravaglia su suggerimento di Rabiot.
Il raddoppio arriva al 39' grazie al calcio di rigore concesso per l'atterramento in area di Nkunku per opera di Ravaglia. Dal dischetto, il francese sigla il raddoppio del Diavolo.
All'inizio della ripresa, c'è gloria anche per Rabiot, bravo ad approfittare dell'errore di Miranda per battere Ravaglia col mancino. Con il successo degli uomini di Allegri, rimane ancora aperta la corsa scudetto, con l'Inter appena distante 5 punti.