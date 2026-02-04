Il salentino Matteo Toma trionfa ancora: secondo Arcimboldo d’Oro consecutivo

LECCE - Il maestro pizzaiolo e panificatore salentinoconquista per il secondo anno consecutivo, confermandosi tra i più apprezzati Artisti del Gusto in Italia e all’estero. La cerimonia di premiazione si è svolta lunedì 2 febbraio sul palco del, davanti a una platea composta dai più importanti professionisti della pizza provenienti da tutto il mondo.

Classe 1991, Toma vanta un palmarès ricco di riconoscimenti nazionali e internazionali. È titolare della pizzeria L’Artigiano della Pizza a Parabita (LE) e fondatore di Mamì – Impasti d’Autore a Matino (LE), due realtà che negli anni si sono affermate come punti di riferimento per la pizza artigianale di qualità.

«Essere premiati per il secondo anno consecutivo con il massimo dei voti, proprio a Napoli, tra i grandi colossi della pizza napoletana, ci riempie d’orgoglio e conferma che la strada intrapresa è quella giusta», ha dichiarato Toma. «Quest’anno il riconoscimento è ancora più significativo perché arriva in un contesto di altissimo livello, accanto a nomi come Alessandro Condurro, premiato nella categoria Pizza Centenari, Antonio Starita, che ha dimostrato grande stima per il nostro lavoro, ed Enrico Porzio, accanto al quale sono stato premiato nella stessa categoria. Questo premio non è un punto d’arrivo, ma di partenza».

La prestigiosa premiazione internazionale “L’Arcimboldo d’Oro 2026”, dedicata all’eccellenza nel mondo della gastronomia e dell’arte culinaria, prende il nome dal pittore cinquecentesco Giuseppe Arcimboldo, celebre per le sue “Teste Composte”, opere che raffiguravano volti umani attraverso l’assemblaggio di elementi gastronomici.

Durante l’evento sono state consegnate la statuina ufficiale de L’Arcimboldo d’Oro e le targhe con i pennelli d’oro agli Artisti del Gusto, inseriti nella Guida 2026 de L’Arcimboldo, provenienti da ogni parte del mondo. Ancora una volta, il Salento è stato rappresentato da Matteo Toma, che con questo secondo riconoscimento consecutivo consolida la sua posizione di eccellenza nel panorama nazionale e internazionale della pizza d’autore.

Oltre all’attività imprenditoriale, Toma è consulente tecnico per alcune delle più importanti aziende molitorie e produttrici di forni a livello internazionale. Numerosi i progetti in cantiere, che lo vedono impegnato nello studio e nella sperimentazione degli impasti, nonché nell’insegnamento delle tecniche tradizionali reinterpretate in chiave moderna. Tra gli obiettivi, la creazione di una rete internazionale di professionisti dedicati alla valorizzazione delle materie prime di qualità, con particolare attenzione allo sviluppo di prodotti sani e sostenibili.

Il suo motto professionale riassume perfettamente la sua filosofia:

«Lavorare con le mani, pensare con il cuore, innovare con rispetto per la tradizione».

Matteo Toma, infine, coordina il Forum Panificazione di Agrogepaciok, storico Salone Internazionale della gelateria, pasticceria e cioccolateria, in programma ogni anno nel mese di novembre a Lecce.