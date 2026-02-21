Il sindaco di Bari incontra l’ambasciatrice della Costa d’Avorio

BARI - Il sindaco di, insieme alla vicesindaca, ha ricevuto al’ambasciatrice della, nell’ambito di una visita ufficiale. L’ambasciatrice sta incontrando in diverse città italiane le comunità ivoriane presenti sul territorio nazionale.

Durante l’incontro, S.E. Bakayoko era accompagnata dal Ministro Consigliere Virgile Akiapo, dal Primo Consigliere Passoh Joachim Bogui, dal Responsabile della Sicurezza Interna Abdoulaye Coulibaly e dal Responsabile del Cerimoniale Roland N’Takpe.

Il sindaco Leccese ha espresso la disponibilità a ricevere la comunità ivoriana a Bari, sottolineando l’importanza di rafforzare il dialogo e la collaborazione. «Spesso diciamo che a Bari nessuno è straniero – ha dichiarato –. Rafforzare i rapporti con le comunità presenti sul territorio significa consolidare percorsi di integrazione e prevenire eventuali criticità. Ho già dato la disponibilità di Palazzo di Città per le attività consolari e negli ultimi mesi ho incontrato diverse comunità tramite i rispettivi consolati. Ringrazio l’Alliance Française per aver agevolato questa occasione di dialogo e confronto».