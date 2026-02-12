Il talento di Trinitapoli brilla alle Olimpiadi: Gianluca Di Bitonto nel backstage di Milano Cortina 2026

Gianluca Di Bitonto con Simone Giannelli (pallavolista italiano)

MICHELE MININNI – Un’esperienza unica e indimenticabile per il giovane parrucchiere Gianluca Di Bitonto, orgoglio di Trinitapoli, che ha preso parte all’Hair Team Milano Cortina 2026 in occasione della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali.L’avventura di Gianluca è iniziata a Milano, nel cuore pulsante dell’evento, dietro le quinte di uno degli appuntamenti più attesi a livello mondiale. Nel backstage ha curato le acconciature di ballerini e comparse protagonisti della cerimonia, lavorando fianco a fianco con professionisti del settore e contribuendo a preparare anche celebrity, personaggi sportivi e volti noti dello spettacolo presenti all’inaugurazione.Un’esperienza che rappresenta un traguardo prestigioso e una soddisfazione indelebile, frutto di anni di sacrifici, studio e formazione continua. Per Gianluca Di Bitonto, infatti, la partecipazione a un evento di tale portata internazionale è solo l’ultimo tassello di un percorso costellato di successi.Nel suo curriculum spicca già un risultato straordinario: nel 2018 si è laureato campione del mondo all’HAIRWORLD di Parigi, conquistando il titolo nelle categorie “Classic Cut” e “Creative”. Un riconoscimento che ha consacrato il suo talento e la sua capacità di coniugare tecnica, innovazione e creatività.La presenza alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 conferma ancora una volta la professionalità e la determinazione del giovane parrucchiere trinitapolese, che continua a portare in alto il nome della sua città sui palcoscenici più importanti del mondo.Un esempio di come passione, impegno e dedizione possano trasformare un sogno in una carriera di successo internazionale.Gianluca Di Bitonto desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento all’agenzia Simonebellyagency, a Michele Di Bisceglie e al Team Jacobdavidco per il supporto, la fiducia e la preziosa collaborazione che hanno reso possibile questa straordinaria esperienza.