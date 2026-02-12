Grottaglie, celebrato oggi il 'Giorno del Ricordo' in memoria dei Martiri delle Foibe e degli esuli dal confine orientale d’Italia



Si è svolta oggi, 12 febbraio 2026, alle ore 0900, in piazza IV Novembre (Monumento ai caduti delle guerre), nella città di Grottaglie, davanti al monumento dei caduti la manifestazione patriottica "Giorno del Ricordo", istituita con Legge 30 marzo 2004, n.92, e promossa in tutta Italia anche dal Comitato 10 Febbraio per onorare la memoria dei Martiri delle foibe e ricordare l'esodo forzato di migliaia di nostri connazionali dal confine orientale d'Italia.





"Il Giorno del Ricordo è una commemorazione civile nazionale italiana istituita con la Legge 92 del 2004 – dichiarano gli organizzatori (specificare se Comitato 10 Febbraio locale o altra associazione o gruppo spontaneo di cittadini) – con la quale sono ricordati i Martiri delle foibe e il sacrificio degli Esuli dal confine orientale d’Italia, costretti dalla violenza dei comunisti slavi ad abbandonare terre da sempre italianissime".





L’evento è stato patrocinato dalla presidenza della provincia di Taranto, a tal proposito si ringrazia il Presidente dott. Gianfranco Palmisano e il consigliere Massimo Carrieri.





Per il patrocinio gratuito del comune di Grottaglie, si ringrazia il Sindaco e l’intero Consiglio Comunale e gli intervenuti in rappresentanza dott.ssa Raffaella Capriglia e il dott. Vincenzo Lenti.





Con la certezza che nella prossima edizione ci sarà anche l’evento dell’inaugurazione di un luogo (o una panchina) intitolata ai Martiri delle Foibe, cosa che in questa occasione non e stato possibile fare per la mancanza dei tempi tecnici da parte degli organi competenti.





Ci auspichiamo di poter vedere anche la nostra Grottaglie tra le centinaia di città che hanno realizzato questo evento.





Si ringrazia il Sig. Franco Cabino per l’attenzione riservata per la preziosa consulenza per l’espletamento dell’iter burocratico per la realizzazione dell’evento.





Si rivolge un grande ringraziamento all’arma dei Carabinieri con la presenza del Comandante di stazione M.llo Vincenzo Vernucci.





Si ringrazia il presidente dell’associazione Carabinieri in pensione Sig. Antonio Cavallo; Il comandante della marina militare italiana Com. Chiarella; l’A.N.M.I. rappresentata dall’Ammiraglio Santoro; la Croce Rossa Italiana e tutte le associazioni militari e civili che hanno partecipato.





Inoltre un sincero ringraziamento all’avv. Michele Mirelli in rappresentanza dell’associazione combattenti e reduci, che attraverso varie ricerche è riuscito a far emergere la testimonianza che anche un nostro concittadino fu vittima di infoibamento e quindi anche lui è martire ed eroe, ad esso il comitato 10 febbraio sez. di Grottaglie prossimamente dedicherà un evento con la collaborazione dell’avv. Mirelli.





Un sentito ringraziamento va espresso alla cittadinanza e a tutti quelli che hanno fatto in modo che l’evento si sia svolto e che hanno sentito il richiamo del giorno del ricordo.