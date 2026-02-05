“Impariamo a vedere l’invisibile”: Armonie Daune ad Apricena per la II Giornata Internazionale dell’Epilessia

APRICENA – Dopo il successo della prima edizione del 2025 a San Severo, l’Associazione Armonie Daune Aps organizza la, venerdì 20 febbraio 2026, pressodi Apricena. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Apricena, dall’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, dalla LICE e da altre realtà locali, punta a sensibilizzare sul tema dell’epilessia, promuovendo consapevolezza, inclusione e vicinanza attraverso arte e musica.

Il titolo scelto per questa edizione, “Impariamo a vedere l’invisibile”, racchiude l’obiettivo dell’evento: accendere i riflettori su una patologia ancora troppo spesso circondata da stigma e disinformazione. L’evento, con apertura alle 20:00 e inizio spettacolo alle 20:30, sarà di beneficenza a sostegno del Centro Epilessia della UOC Neurologia dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, recentemente dotato di una seconda postazione Video-EEG, inaugurata lo scorso dicembre grazie anche ai fondi raccolti nella prima edizione. Per questa edizione, la raccolta fondi sarà destinata all’acquisto di un HOLTER-EEG per il reparto di neurologia.

La serata sarà presentata dal giornalista Dott. Michele Pistillo e la direzione artistica è affidata al M° Emilio Tricarico, presidente di Armonie Daune. Sul palco si alterneranno numerosi artisti del territorio Dauno, tra cui Duo Corde di Seta, Antonio Pennacchia, Francesco Monaco, Elio Spagnoli, Gabriele La Tocca, Daniele delle Fave, Enzo Dirodi, Giuseppe F. De Santis, Ciro Iannacone, Antonella Dim, Luigi Mormone Trio, Michele Bottalico, Engy Cinque, Felice Iafisco e Tina De Luca.

Ospite speciale della serata sarà il cantautore Antonino Spadaccino, foggiano e vincitore della quarta edizione di Amici nel 2005, noto per la sua intensa carriera musicale e per il successo a Tale e Quale Show nel 2022. La sua partecipazione valorizza ulteriormente l’evento, unendo talento locale e messaggio di solidarietà.

La Seconda Giornata Internazionale dell’Epilessia conferma l’importanza di mantenere alta l’attenzione su questa patologia, promuovere la ricerca scientifica e sostenere concretamente i pazienti e le loro famiglie. L’evento di Apricena sarà così non solo uno spettacolo musicale, ma anche un momento di consapevolezza collettiva e inclusione sociale.

Info e prenotazioni: 320.2103046 – 320.0921702