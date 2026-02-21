La Puglia in vetrina: al via BTM Italia 2026 con buyer internazionali

BARI - Alla vigilia della, martedì 24 febbraio alle ore 20.15, ila Bari, nel cuore della Città Vecchia (Largo Abate Elia), ospiterà un incontro di presentazione rivolto ai circache parteciperanno al B2B in programma il 25 e 26 febbraio presso la

Ad accoglierli saranno i rappresentanti della Regione Puglia, di Pugliapromozione e di BTM Italia, protagonisti di una collaborazione consolidata che, anno dopo anno, contribuisce a rafforzare il posizionamento della Puglia nel mercato turistico nazionale e internazionale.

Interverranno: l’assessora al Turismo e alla Promozione della Regione Puglia, Graziamaria Starace, il commissario di Pugliapromozione, Luca Scandale, il responsabile marketing di Pugliapromozione, Alfredo de Liguori, l’event manager di BTM Italia, Mary Rossi, e il CEO e founder di BTM Italia, Nevio D’Arpa.

L’incontro rappresenta un momento strategico che anticipa l’apertura ufficiale dell’evento, che dal 25 al 27 febbraio accenderà i riflettori sulla Puglia, ormai punto di riferimento per il turismo nel Sud Italia, promuovendo le eccellenze culturali, enogastronomiche e paesaggistiche della regione.