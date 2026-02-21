La Puglia in vetrina: al via BTM Italia 2026 con buyer internazionali
BARI - Alla vigilia della XII edizione di BTM Italia 2026, martedì 24 febbraio alle ore 20.15, il Portico dei Pellegrini a Bari, nel cuore della Città Vecchia (Largo Abate Elia), ospiterà un incontro di presentazione rivolto ai circa 100 buyer nazionali e internazionali che parteciperanno al B2B in programma il 25 e 26 febbraio presso la Fiera del Levante.
Ad accoglierli saranno i rappresentanti della Regione Puglia, di Pugliapromozione e di BTM Italia, protagonisti di una collaborazione consolidata che, anno dopo anno, contribuisce a rafforzare il posizionamento della Puglia nel mercato turistico nazionale e internazionale.
Interverranno: l’assessora al Turismo e alla Promozione della Regione Puglia, Graziamaria Starace, il commissario di Pugliapromozione, Luca Scandale, il responsabile marketing di Pugliapromozione, Alfredo de Liguori, l’event manager di BTM Italia, Mary Rossi, e il CEO e founder di BTM Italia, Nevio D’Arpa.
L’incontro rappresenta un momento strategico che anticipa l’apertura ufficiale dell’evento, che dal 25 al 27 febbraio accenderà i riflettori sulla Puglia, ormai punto di riferimento per il turismo nel Sud Italia, promuovendo le eccellenze culturali, enogastronomiche e paesaggistiche della regione.