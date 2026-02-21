Le gare del weekend: Cross, indoor e strada protagonisti dell’atletica pugliese

ph_Gianni Polizzi

Rappresentativa Cadetti ai Campionati Italiani di Cross

BARI - Un fine settimana intenso per l’atletica di Puglia, tra lunghe trasferte e appuntamenti in casa. Cross, attività indoor, lanci invernali e corsa su strada compongono un programma ricco che conferma la vitalità del movimento regionale.

Domenica 22 febbraio la rappresentativa pugliese Cadetti sarà impegnata a Marina di Selinunte per i Campionati italiani di cross individuali e per Regioni. Dieci gli atleti convocati ufficialmente, ai quali si aggiungeranno altri dieci partecipanti qualificati in base ai risultati dei Campionati regionali individuali di Altamura, nel pieno equilibrio di genere previsto dai regolamenti.

Il tracciato misura 3 chilometri per la gara maschile e 2 per quella femminile. La “Festa del Cross” di Selinunte assegnerà anche i titoli nazionali individuali e di società per Allievi, Juniores, Promesse e Assoluti, oltre alle staffette di corsa campestre per Assoluti e Master.

Cadetti e Ragazzi al Trofeo “Sportissimo Indoor” di Ancona

I giovanissimi pugliesi delle categorie Cadetti (2011-2012) e Ragazzi (2013-2014) saranno protagonisti al Trofeo “Sportissimo Indoor” al PalaCasali di Ancona. In gara numerosi atleti provenienti da società di Bari, Molfetta, Acquaviva, Foggia, Salento e Grottaglie, a testimonianza di una partecipazione ampia e qualificata.

Lanci Master a Molfetta

Domenica 22 febbraio lo Stadio Cozzoli di Molfetta ospiterà il Pentathlon invernale di lanci Master, valido come Campionato regionale individuale. Il programma prevede anche gare di sprint, 3000 metri di marcia e salti per i Cadetti, oltre allo sprint riservato ai Ragazzi.

“Corsamare” a Polignano e cross a Francavilla Fontana

Spazio alla corsa su strada a Polignano a Mare, con i 10 chilometri della “Corsamare”, gara regionale organizzata dall’Asd Atletica Polignano e intitolata alla memoria di Luigi Liuzzi.

La corsa campestre fa tappa invece a Francavilla Fontana per la terza edizione del “Cross Parco Laurito”, inserito nel circuito provinciale Cross Cup di Brindisi e curato dall’Asd Team Francavilla.

Un weekend, dunque, che vedrà l’atletica pugliese protagonista su più fronti, dentro e fuori regione, con atleti di ogni età pronti a misurarsi su piste, prati e strade.