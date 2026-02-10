L’Agricoltura del Futuro passa da Rutigliano: Inchingolo e New Holland inaugurano una nuova era di servizi e innovazione

RUTIGLIANO – Lainaugura la nuova sede di Rutigliano e ospita il, una giornata dedicata a innovazione, sostenibilità e transizione digitale nel settore agricolo, oltre che a networking e crescita professionale. La digitalizzazione richiede figure sempre più competenti nella gestione di dati, sistemi telematici e nuove tecnologie, e il dialogo tra imprese, università e istituzioni diventa cruciale per sviluppare percorsi concreti di crescita territoriale.

L’evento, aperto a tutti e in programma venerdì 13 febbraio, segna un passaggio strategico per il territorio: la nuova sede Inchingolo, attiva dal 1967, si evolve da semplice concessionario a hub di servizi, consulenza e supporto tecnico per l’agricoltura moderna, affiancando le aziende nelle scelte tecnologiche e produttive.

La giornata prevede una tavola rotonda moderata dal giornalista Alfonso Germinario, incentrata sulle principali sfide del settore agricolo nel Mezzogiorno: competitività delle filiere, sostenibilità economica e ambientale, gestione delle risorse e ruolo della ricerca scientifica.

Interverranno figure di primo piano del mondo agricolo, industriale e accademico, tra cui Carlo Lambro (CEO CNH Italia), Francesco Zazzetta (Business Director New Holland Italia), Giacomo Suglia (Presidente APEO) e il Prof. Salvatore Camposeo (Dipartimento di Agraria, Università di Bari), insieme a rappresentanti istituzionali e imprenditoriali locali.

Grande attenzione sarà dedicata alla strategia globale di CNH e New Holland, volta a un’agricoltura più produttiva ma rispettosa dell’ambiente, grazie a tecnologie di precisione, macchine connesse e soluzioni digitali che riducono gli sprechi e ottimizzano i processi aziendali.

Nel pomeriggio, nello showroom della nuova sede, sarà allestita un’esposizione statica delle macchine e tecnologie New Holland, con approfondimenti tecnici e momenti di confronto diretto con i professionisti del settore.