Oltre il gioco. Il gaming tra cultura e innovazione
LECCE - Venerdì 13 febbraio 2026, dalle 15:00 alle 19:00, presso l’Università del Salento – Aula 2, Edificio 6 – Studium 2000, si terrà il seminario “Oltre il gioco. Il gaming tra cultura e innovazione”, promosso dal prof. Andrea Scardicchio, direttore del Master in Game Design.
L’incontro esplorerà come il gioco non sia più solo intrattenimento, ma un motore di innovazione sociale, educativa e organizzativa, capace di generare engagement, inclusione e apprendimento trasformativo. La gamification sarà analizzata come strumento trasversale, in grado di ridefinire pratiche educative, sanitarie, aziendali e professionali, trasformando routine e percorsi di formazione in esperienze immersive e partecipative.
Verranno affrontate le dimensioni simboliche, culturali ed etiche del gioco, la sua capacità narrativa e le implicazioni giuridiche della sua integrazione in contesti extra-ricreativi. Saranno presentati casi studio clinici e aziendali, con un approccio multidisciplinare che coniuga riflessione teorica e applicazione pratica.
Il seminario si inserisce in una prospettiva culturale più ampia, ispirata a Johan Huizinga e al suo Homo Ludens, e a Eric Zimmerman e al Manifesto del secolo ludico, che interpretano il gioco come matrice originaria di cultura, civiltà e interazione sociale, oggi integrata con le tecnologie digitali.
Esperti provenienti da diversi ambiti analizzeranno opportunità, limiti e potenzialità della gamification, offrendo una panoramica completa sul ruolo del gioco nella società contemporanea, nell’educazione, nella cura e nell’innovazione organizzativa.
L’appuntamento è rivolto a professionisti, docenti, studenti e operatori interessati all’evoluzione del gioco come strumento culturale e innovativo.