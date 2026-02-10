Oltre il gioco. Il gaming tra cultura e innovazione

LECCE - Venerdì 13 febbraio 2026, dalle 15:00 alle 19:00, presso l’, si terrà il seminario, promosso dal prof. Andrea Scardicchio, direttore del Master in Game Design.

L’incontro esplorerà come il gioco non sia più solo intrattenimento, ma un motore di innovazione sociale, educativa e organizzativa, capace di generare engagement, inclusione e apprendimento trasformativo. La gamification sarà analizzata come strumento trasversale, in grado di ridefinire pratiche educative, sanitarie, aziendali e professionali, trasformando routine e percorsi di formazione in esperienze immersive e partecipative.

Verranno affrontate le dimensioni simboliche, culturali ed etiche del gioco, la sua capacità narrativa e le implicazioni giuridiche della sua integrazione in contesti extra-ricreativi. Saranno presentati casi studio clinici e aziendali, con un approccio multidisciplinare che coniuga riflessione teorica e applicazione pratica.

Il seminario si inserisce in una prospettiva culturale più ampia, ispirata a Johan Huizinga e al suo Homo Ludens, e a Eric Zimmerman e al Manifesto del secolo ludico, che interpretano il gioco come matrice originaria di cultura, civiltà e interazione sociale, oggi integrata con le tecnologie digitali.

Esperti provenienti da diversi ambiti analizzeranno opportunità, limiti e potenzialità della gamification, offrendo una panoramica completa sul ruolo del gioco nella società contemporanea, nell’educazione, nella cura e nell’innovazione organizzativa.

L’appuntamento è rivolto a professionisti, docenti, studenti e operatori interessati all’evoluzione del gioco come strumento culturale e innovativo.