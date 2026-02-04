Lecce, condannata a 7 anni per maltrattamenti e violenza sessuale sulla figlia

LECCE – Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, ha condannato a sette anni di reclusione una donna di 52 anni accusata di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della figlia, oggi 22enne.

Secondo quanto emerso durante il processo, la ragazza, allora di dieci anni, avrebbe raccontato alla psicologa i comportamenti vessatori della madre durante la separazione dei genitori: percosse, strattoni dei capelli e chiusure in uno sgabuzzino al buio, oltre agli abusi sessuali subiti.

Oltre alla pena detentiva, il tribunale ha disposto per l’imputata l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e la decadenza da ogni diritto alimentare e di successione nei confronti della figlia.

