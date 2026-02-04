Lecce, condannata a 7 anni per maltrattamenti e violenza sessuale sulla figlia

LECCE – Il, in composizione collegiale, ha condannato auna donna di 52 anni accusata dinei confronti della figlia, oggi 22enne.

Secondo quanto emerso durante il processo, la ragazza, allora di dieci anni, avrebbe raccontato alla psicologa i comportamenti vessatori della madre durante la separazione dei genitori: percosse, strattoni dei capelli e chiusure in uno sgabuzzino al buio, oltre agli abusi sessuali subiti.

Oltre alla pena detentiva, il tribunale ha disposto per l’imputata l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e la decadenza da ogni diritto alimentare e di successione nei confronti della figlia.