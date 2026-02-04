Truffa online: falsi post social promettono cure miracolose per il diabete usando il nome di Casa Sollievo

SAN GIOVANNI ROTONDO – L’di San Giovanni Rotondo lancia l’allarme: circolano sui social post che pubblicizzano presunte, usando indebitamente il nome e le immagini dell’ospedale.

Dal proprio portale ufficiale, la struttura invita i cittadini a diffidare dagli annunci miracolistici e chiarisce di essere totalmente estranea alla produzione, diffusione e vendita dei prodotti promossi dai siti collegati ai post fraudolenti.

I messaggi ingannevoli, ancora in circolazione nonostante non risultino nella cronologia delle pagine che li hanno pubblicati, sostengono testualmente che «la Casa Sollievo della Sofferenza libererà l’Italia dal diabete entro il 2026 in soli 30 giorni» e che «gli endocrinologi dell’Opera Padre Pio hanno presentato un protocollo innovativo per la cura del diabete».

Secondo l’ospedale, i contenuti utilizzano immagini prelevate dal sito ufficiale e, cliccandoli, reindirizzano gli utenti verso piattaforme di e-commerce, configurando un chiaro tentativo di truffa ai danni dei cittadini.

Casa Sollievo invita quindi a verificare sempre l’autenticità delle informazioni sanitarie, affidandosi esclusivamente al medico curante o allo specialista, e annuncia la volontà di adire alle vie legali contro chi sfrutta indebitamente il nome e l’immagine della struttura.